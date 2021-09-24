Фазель после окончания работы президентом IIHF возьмет уроки русского языка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Рене Фазель после того, как завершит работу президентом Международной федерации хоккея (IIHF), намерен взять уроки русского языка. Об этом он рассказал журналистам.

25 сентября будет избран новый президент IIHF. Фазель покинет этот пост после 27 лет работы.

"Я хотел бы походить в русскую школу, отправлюсь в Москву, чтобы взять несколько уроков. Это намного легче, когда ты находишься в стране, смотришь местное телевидение. Надеюсь, что мой русский язык будет еще лучше. После нескольких лет я чувствую себя не так счастливо, потому что не мог обучаться долго, и вы знаете, что я очень люблю Россию и русских людей", - сказал Фазель.