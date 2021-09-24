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Мировой хоккей

Фазель после окончания работы президентом IIHF возьмет уроки русского языка

Швейцарец отметил, что очень любит Россию и русских людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Рене Фазель после того, как завершит работу президентом Международной федерации хоккея (IIHF), намерен взять уроки русского языка. Об этом он рассказал журналистам.

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25 сентября будет избран новый президент IIHF. Фазель покинет этот пост после 27 лет работы.

"Я хотел бы походить в русскую школу, отправлюсь в Москву, чтобы взять несколько уроков. Это намного легче, когда ты находишься в стране, смотришь местное телевидение. Надеюсь, что мой русский язык будет еще лучше. После нескольких лет я чувствую себя не так счастливо, потому что не мог обучаться долго, и вы знаете, что я очень люблю Россию и русских людей", - сказал Фазель.

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Фазель, Рене
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