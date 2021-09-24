Фазель надеется, что Павел Буре будет избран в совет Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре будет избран в совет организации. Об этом он рассказал журналистам.

Выборы в совет IIHF и президента организации состоятся 25 сентября.

"Относительно выборов президента - у всех свои преимущества, все очень интересные кандидаты, - сказал Фазель. Что касается Буре, то Павел - хоккейная легенда, отлично говорит по-английски. Все его знают, и я надеюсь, что его выберут. Я мечтаю, чтобы все бывшие игроки и тренеры были вовлечены в эту работу в совете".

На вопрос корреспондента ТАСС, есть ли у Буре шансы возглавить IIHF, Фазель ответил, что это сложно, поскольку тот представляет одну из больших хоккейных стран.

В пятницу Фазель был введен в Зал славы IIHF. Тем самым ему было отдано должное по итогам 27-летней работы на посту президента организации. "К этому мероприятию я был морально готов, но вот вчера я реально плакал. Потому что швейцарская федерация показала ролик с посланиями мне разных людей, включая Славу Быкова и Андрея Хомутова, игравших во "Фрибурге". Это было очень сильно", - вспомнил он.