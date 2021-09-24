Гарифуллина: самой тяжелой на шахматной онлайн-олимпиаде стала победа над венграми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Победа над командой Венгрии стала самой тяжелой для сборной России на онлайн-олимпиаде. Такое мнение высказала российская шахматистка Лея Гарифуллина на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Вторая шахматная онлайн-олимпиада завершилась на прошлой неделе победой сборной России в финале над командой США.

"Впервые почувствовала такой командный дух, все-таки на олимпиаде собрались сильнейшие шахматисты. Мы думали, что основные конкуренты, из тех, с кем мы сыграли, это Китай и Индия, но мы с ними [Индией] так и не сыграли. И оказалось, что труднее всего нам далась победа над Венгрией", - сказала она.

По словам Гарифуллиной, подготовка к следующим турнирам проходит тщательно. Шахматистка изучает партии соперников и повторяет дебюты. Ожидается, что она примет участие в международном турнире "Большая швейцарка", которая пройдет осенью в Латвии.

Партии на олимпиаде проходили с контролем времени в 15 минут с добавлением по пять секунд за каждый ход. В турнире принимали участие 40 команд, которые на предварительном этапе были разбиты на четыре группы.

В четвертьфинале против команды Венгрии сборная России выиграла две матчевые встречи с одинаковым счетом 3,5:2,5, а в полуфинале обыграла команду Китая (3,5:2,5 и 4:2).