Газизов: "Уфа" едет в Москву, чтобы показать хорошую игру и отобрать очки у "Спартака"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Уфы" намерены показать хорошую и достойную игру в гостевом матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Матч пройдет 25 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск, встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей. Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Красно-белые проиграли последние два проведенных матча, тогда как "Уфа" победила в последних двух играх.

"Никаких принципиальных вещей, борьба за очки, как и с любым другим соперником, - сказал Газизов. - Понятно, что "Спартак" для всех раздражитель. Прошлые игры ничего не значат, это все частности, условности, все покажет матч. Что касается травмированных, то я не буду говорить".

"Мы едем в Москву, чтобы показать хорошую и достойную игру, естественно, отобрать очки, как и в любом другом матче. Каждая отдельная игра разная, все может произойти, можно обыграть любого соперника, можно потерять очки. Нужно настраиваться, завтра тяжелая игра, соперник на своем поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет сложно", - добавил Газизов.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми играх. "Уфа" имеет в активе восемь очков и располагается на 12-й позиции.