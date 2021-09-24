Якушев назвал неоднозначным решение назначить Брагина консультантом сборной России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение назначить Валерия Брагина консультантом сборной России по хоккею на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине, является неоднозначным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, председатель попечительского совета московского "Спартака" Александр Якушев.

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной России стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Под руководством Знарка россияне завоевали золото Олимпиады-2018.

"Повторить успех будет намного сложнее, если не сказать, что очень сложно, так как участвовать [в Олимпийских играх] будут сильнейшие игроки НХЛ [Национальной хоккейной лиги] и будут большие трудности. А по назначению - был небольшой выбор, можно сказать, что его практически и не было, поэтому здесь дать какой-то точный комментарий очень сложно. Зубов, я думаю, будет работать с защитниками, а Жамнов будет отвечать за нападающих - он всех хорошо знает, сам долгое время играл в НХЛ, у него хорошие контакты с игроками из этой лиги, так что только тренера вратарей осталось определить. Скорее всего, хоккеисты из Северной Америки приедут на Олимпиаду, и поэтому назначили тренеров [помощников главного тренера] с опытом игры в НХЛ", - сказал Якушев.

Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера национальной команды, назначен консультантом. "Это неоднозначное для меня во всяком случае решение - назначить Брагина консультантом", - отметил собеседник ТАСС.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда также завоевала золото чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.