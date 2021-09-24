{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Якушев назвал неоднозначным решение назначить Брагина консультантом сборной России

Главным тренером сборной России стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов
Александр Якушев Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Якушев
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение назначить Валерия Брагина консультантом сборной России по хоккею на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине, является неоднозначным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, председатель попечительского совета московского "Спартака" Александр Якушев.

На эту тему
Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею
Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной России стал Олег Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Под руководством Знарка россияне завоевали золото Олимпиады-2018.

"Повторить успех будет намного сложнее, если не сказать, что очень сложно, так как участвовать [в Олимпийских играх] будут сильнейшие игроки НХЛ [Национальной хоккейной лиги] и будут большие трудности. А по назначению - был небольшой выбор, можно сказать, что его практически и не было, поэтому здесь дать какой-то точный комментарий очень сложно. Зубов, я думаю, будет работать с защитниками, а Жамнов будет отвечать за нападающих - он всех хорошо знает, сам долгое время играл в НХЛ, у него хорошие контакты с игроками из этой лиги, так что только тренера вратарей осталось определить. Скорее всего, хоккеисты из Северной Америки приедут на Олимпиаду, и поэтому назначили тренеров [помощников главного тренера] с опытом игры в НХЛ", - сказал Якушев.

Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера национальной команды, назначен консультантом. "Это неоднозначное для меня во всяком случае решение - назначить Брагина консультантом", - отметил собеседник ТАСС.

С 2014 по 2018 год Знарок возглавлял сборную России, под его руководством команда также завоевала золото чемпионата мира - 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Гран-при России "Формулы-1"
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон сбил с ног механика во время остановки в боксах команды
Механик не получил серьезных травм
Читать полностью