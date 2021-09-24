Норвежец Хаугер в Сочи досрочно стал чемпионом гоночной серии "Формула-3"

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Норвежский пилот команды Prema Деннис Хаугер досрочно стал чемпионом гоночной серии "Формула-3".

В пятницу в первой гонке седьмого, заключительного этапа, который проходит в Сочи, 18-летний Хаугер занял второе место, чего ему хватило для досрочного завоевания титула. За две гонки до финиша сезона в личном зачете он опережает австралийца Джека Дуэна из Trident, финишировавшего в первой гонке 15-м, на 51 очко.

Победу в гонке одержал американец Логан Сарджент из Charouz Racing System, третьим стал француз Виктор Мартен из MP Motorsport. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, занял 22-е место.

Первая гонка изначально должна была пройти утром в субботу, но была перенесена на вечер пятницы из-за плохого прогноза погоды на 25 сентября. Вторая гонка запланирована на субботу (13:40 мск), третья - на воскресенье (09:55 мск).