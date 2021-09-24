Пилот "Мерседеса" Хэмилтон сбил с ног механика во время остановки в боксах команды

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Семикратный чемпион чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон сбил с ног механика во время остановки в боксах во второй практике ВТБ Гран-при России. Видео опубликовано в Twitter команды.

Механик не получил серьезных травм. По итогам второй практики Хэмилтон показал второй результат, уступив партнеру по команде финну Валттери Боттасу.

Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. На субботу запланированы третья свободная практика и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.