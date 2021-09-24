Серебряный призер Олимпиады борец Кадимагомедов планирует перейти в ММА

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе представитель Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов планирует перейти в смешанные единоборства. Об этом он рассказал ТАСС.

Кадимагомедов стал серебряным призером на Играх в Токио, проиграв в финале весовой категории до 74 кг россиянину Заурбеку Сидакову.

"Давно были такие мысли. Хочется подраться, проверить себя. Но первая цель - Игры в Париже. У меня еще есть незавершенные дела", - сказал Кадимагомедов.

Кадимагомедову 27 лет, он родился в селе Хуштада Республики Дагестан. До 2020 года на международных соревнованиях он представлял Россию. В 2020 году Кадимагомедов сменил спортивное гражданство и начал выступать за команду Белоруссии. Он является чемпионом Европы (2020). Кадимагомедова в числе трех лучших борцов мира упомянул бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.