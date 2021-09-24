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Сборные по хоккею

"Авторитет для игроков НХЛ". Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею

Контракт со специалистом, который привел национальную команду к победе на Олимпиаде 2018 года, рассчитан на один год
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира 2022 года в Финляндии будет Олег Знарок. Возглавлявший национальную команду Валерий Брагин станет консультантом сборной.

О таких решениях журналистам в кулуарах конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Санкт-Петербурге объявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Контракт с 58-летним Знарком рассчитан на один год.

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"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), мы надеемся, что он сплотит команду, - объяснил такое решение Третьяк. - У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске [в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали] это доказал".

Специалист возглавит сборную России на второй Олимпиаде подряд - на Играх 2018 года в Пхёнчхане он привел национальную команду к золотым медалям. Правда тогда в соревнованиях не принимали участие игроки НХЛ, но от этого победа не является менее значимой. Решение ФХР вернуть в сборную Знарка напрашивалось, учитывая его победный опыт и, как сказал Третьяк, авторитет среди игроков НХЛ.

Со Знарком сборная России выиграла чемпионат мира 2014 года - первый турнир специалиста на посту главного тренера национальной команды. Также россияне под руководством специалиста становились бронзовыми (2016, 2017) и серебряными (2015) призерами мировых первенств. На Кубке мира 2016 года в Торонто сборная во главе со Знарком дошла до полуфинала.

Внезапный уход в 2018 году

Помощниками Знарка будут Алексей Жамнов и Сергей Зубов. Последний на данный момент возглавляет рижское "Динамо", в тренерский штаб сборной он приглашен впервые, специалист будет заниматься с защитниками. Жамнов имеет опыт работы в сборной России, в том числе в то время, когда ее возглавлял Знарок. Жамнов был на тренерской скамейке на Кубке мира, а также на Олимпийских играх в Пхёнчхане, позднее он помогал бывшим главным тренерам сборной Илье Воробьеву и Алексею Кудашову.

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Биография Олега Знарка
Биография Олега Знарка

"Я думаю, что все они (Знарок, Зубов и Жамнов) люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть подтвердит свой титул", - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков, дважды приводивший сборную России к победе на чемпионатах мира в качестве главного тренера.

После успешных для россиян Олимпийских игр в Пхёнчхане Знарок внезапно покинул сборную России. Сразу после Игр он говорил журналистам, что они ему не помогают, и это способствует утрате мотивации. Его контракт действовал до конца мая, однако уже в начале апреля было объявлено о его уходе с поста главного тренера сборной России.

Позже Знарок числился консультантом сборных России, но вряд ли кто-то представлял его в такой роли. "Назначили Олега Знарка, надеюсь, это было взвешенное решение, а не реакция на какую-то мою критику, - сказал Фетисов, который в четверг говорил, что случайных людей на тренерской скамейке на Олимпиаде не должно быть. - В любом случае это непосредственная работа федерации, они должны просчитывать все моменты, точно понимать, что это непростая история, когда лучшие хоккеисты будут выступать на Олимпийских играх. Олимпиада в Южной Корее и предстоящие Игры в Китае - это совершенно разные вещи, так как будет другой уровень соперничества, поэтому придется хорошо подготовиться, чтобы тягаться за повторение успеха".

По словам Третьяка, Знарок и Жамнов отправятся в Северную Америку, где будут общаться с российскими игроками НХЛ на предмет их участия в Олимпиаде. Первым турниром Знарка во главе сборной России должен стать этап Евротура в Хельсинки с 11 по 14 ноября. На нем, как и на Кубке Первого канала в декабре, тренерский штаб Знарка сможет посмотреть лишь кандидатов в сборную России из Континентальной хоккейной лиги.

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Знарок, Олег Валерьевич
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