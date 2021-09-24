"Авторитет для игроков НХЛ". Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею

Контракт со специалистом, который привел национальную команду к победе на Олимпиаде 2018 года, рассчитан на один год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира 2022 года в Финляндии будет Олег Знарок. Возглавлявший национальную команду Валерий Брагин станет консультантом сборной. О таких решениях журналистам в кулуарах конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Санкт-Петербурге объявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Контракт с 58-летним Знарком рассчитан на один год.

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"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), мы надеемся, что он сплотит команду, - объяснил такое решение Третьяк. - У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске [в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали] это доказал". Специалист возглавит сборную России на второй Олимпиаде подряд - на Играх 2018 года в Пхёнчхане он привел национальную команду к золотым медалям. Правда тогда в соревнованиях не принимали участие игроки НХЛ, но от этого победа не является менее значимой. Решение ФХР вернуть в сборную Знарка напрашивалось, учитывая его победный опыт и, как сказал Третьяк, авторитет среди игроков НХЛ. Со Знарком сборная России выиграла чемпионат мира 2014 года - первый турнир специалиста на посту главного тренера национальной команды. Также россияне под руководством специалиста становились бронзовыми (2016, 2017) и серебряными (2015) призерами мировых первенств. На Кубке мира 2016 года в Торонто сборная во главе со Знарком дошла до полуфинала. Внезапный уход в 2018 году Помощниками Знарка будут Алексей Жамнов и Сергей Зубов. Последний на данный момент возглавляет рижское "Динамо", в тренерский штаб сборной он приглашен впервые, специалист будет заниматься с защитниками. Жамнов имеет опыт работы в сборной России, в том числе в то время, когда ее возглавлял Знарок. Жамнов был на тренерской скамейке на Кубке мира, а также на Олимпийских играх в Пхёнчхане, позднее он помогал бывшим главным тренерам сборной Илье Воробьеву и Алексею Кудашову.

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