Тарпищев: участие Медведева и Рублева в Кубке Лейвера важно с точки зрения имиджа

СОЧИ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в командном турнире "Кубок Лейвера" в составе сборной Европы является важной имиджевой составляющей. Об этом ТАСС по телефону рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Кубок Лейвера пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Турнир состоится в четвертый раз, в 2020 году его отменили из-за пандемии.

"Здорово, что Даня и Андрей вошли в состав [сборной Европы] на Кубок Лейвера. Здесь можно смело сказать, что турнир презентабельный и имиджевый. Поэтому важно выступить хорошо", - сказал Тарпищев.

В состав сборной Европы помимо Рублева и Медведева вошли грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, представитель Германии Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.