Путин поздравил школу "Самбо-70" с 50-летним юбилеем

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выпускники школы "Самбо-70" вписали немало ярких страниц в славную летопись побед России на Олимпийских играх и других престижных мировых и европейских состязаниях. Об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина, которое было зачитано на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 50-летию "Самбо-70".

"Уважаемые друзья, поздравляю вас с 50-летием создания знаменитого центра "Самбо-70", за полвека ваша организация прошла большой путь - от районной секции до одного из крупнейших и авторитетных спортивных образовательных центров страны, - говорится в послании Путина. - Встречая этот замечательный юбилей, вы по праву гордитесь историей "Самбо-70", которая неразрывно связана с развитием массового физкультурного движения и спорта. Отдаете дань уважения выдающимся педагогам, наставникам и выпускникам, мастерам единоборств, художественной гимнастики и фигурного катания. Они вписали немало ярких страниц в славную летопись побед нашей страны на Олимпийских играх, самых престижных мировых и европейских состязаниях".

"Ваша целеустремленность, сила духа и по-настоящему чемпионский характер сегодня служат достойным примером для юных спортсменов, для тысяч ребят, которые обучаются в системе "Самбо-70". Хочу поблагодарить вас за верность традициям, за профессиональное, творческое отношение к делу. Убежден, что ваш центр и впредь будет держать планку качества образования, спортивной подготовки. Вовлекать в свою орбиту новые молодые таланты. Желаю всем успехов, удачи и всего наилучшего", - говорится в послании президента России.

Школа "Самбо-70" была основана 28 сентября 1970 года заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером СССР Давидом Рудманом. 13 ее воспитанников становились победителями и призерами Олимпийских игр. На данный момент в "Самбо-70" функционируют отделения по 25 видам спорта.