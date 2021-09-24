Фигурист Самарин рассказал, что перед произвольной программой в Сызрани у него пошла кровь

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. У фигуриста Александра Самарина пошла кровь из носа перед произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани. Комментарий спортсмена приводит "Спорт-Экспресс" .

Самарин стал победителем первого этапа, набрав 276,51 (105,94 в короткой программе и 170,57 - в произвольной) балла.

"Короткая программа была явно получше, перед произвольной случился некоторый форс-мажор, - сказал Самарин. - Практически перед прокатом кровь из носа пошла, так что немного штормило, но в целом для начала неплохой результат, приятно начинать с первого места, особенно после прошедшего не очень успешного сезона".

Самарину 23 года, он является серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира. Он становился победителем финала Кубка России в сезоне-2016/17.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле и пройдет с 10 по 14 октября.