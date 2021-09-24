Вместимость стадиона на матче "Нижнего Новгорода" с ЦСКА увеличат до 3 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Домашний матч "Нижнего Новгорода" против московского ЦСКА в чемпионате России по футболу, который состоится 27 сентября, смогут посетить 3 тыс. болельщиков. До конца сентября такая вместимость будет разрешена на играх нижегородского хоккейного клуба "Торпедо", соответствующее решение подписал губернатор Глеб Никитин, сообщает в пятницу его пресс-служба.

Ранее в связи с коронавирусными ограничениями на стадион допускалось 500 человек, позднее квота была увеличена до 1 тыс. болельщиков.

"Глеб Никитин подписал решение координационного штаба об увеличении числа болельщиков на играх нижегородских команд. Допускается присутствие на трибунах до 3 000 человек", - говорится в сообщении.

Решение на данный момент касается домашней встречи "Нижнего Новгорода" и домашних матчей "Торпедо" в сентябре. Зрители допускаются на матч при предъявлении оригинала (QR-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации.

"Нижегородские болельщики не раз просили увеличить предельную вместимость на домашних играх наших команд. Мы обратились с письмом к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и получили поддержку. При этом организация доступа на игры будет осуществляться с обеспечением максимального уровня безопасности для болельщиков. У нас неплохие темпы вакцинации, есть необходимый запас вакцины, все больше людей принимает решение защитить свое здоровье. А значит, есть возможность помочь болельщикам в их стремлении поддержать любимые команды", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что правительство области планирует обратиться к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой по поводу возможности принятия соответствующих решений и в последующие месяцы. В том числе это касается матчей баскетбольного клуба "Нижний Новгород", волейбольных клубов "Спарта" и АСК, мини-футбольного "Торпедо".