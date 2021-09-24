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Олимпиада-2022 в Пекине

Горшков: федерация рассчитывала, что фигурист Кондратюк завоюет третью лицензию на Игры

Спортсмен занял третье место на отборочном турнире в Германии
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России рассчитывала на то, что Марк Кондратюк сумеет добыть для России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Александр Горшков.

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18-летний российский фигурист занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

"Если мы, специалисты из федерации, приняли решение направить туда Марка, то, естественно, мы надеялись, что он сможет это сделать", - сказал Горшков.

Состав сборной России на Олимпиаду будет определяться по итогам чемпионата России, возможные корректировки могут быть внесены после чемпионата Европы.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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