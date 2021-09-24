Горшков: федерация рассчитывала, что фигурист Кондратюк завоюет третью лицензию на Игры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России рассчитывала на то, что Марк Кондратюк сумеет добыть для России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Александр Горшков.

Фигурист Кондратюк принес России третью лицензию в мужском катании на Олимпиаду в Пекине

18-летний российский фигурист занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

"Если мы, специалисты из федерации, приняли решение направить туда Марка, то, естественно, мы надеялись, что он сможет это сделать", - сказал Горшков.

Состав сборной России на Олимпиаду будет определяться по итогам чемпионата России, возможные корректировки могут быть внесены после чемпионата Европы.