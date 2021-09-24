Российские лучники Осипова и Базаржапов завоевали серебро чемпионата мира в миксте

ТАСС, 24 сентября. Россияне Елена Осипова и Галсан Базаржапов проиграли представителям Южной Кореи Ан Сан и Ким У Чин в финальном матче чемпионата мира по стрельбе из лука в соревновании смешанных пар. Турнир проходит в Янктоне (США, штат Южная Дакота, США).

Финальная встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу лучников из Южной Кореи.

Осиповой 28 лет, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В ее активе также серебро чемпионата мира 2018 года в командных соревнованиях, две золотые медали первенства Европы. 26-летний Базаржапов - серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы.

Чемпионат мира по стрельбе из лука в Янктоне завершится 26 сентября.