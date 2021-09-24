Тарасова: фигуристу Кондратюку остается только доказать свое право на участие в Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристу Марку Кондратюку, который принес сборной России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании, остается только доказать свое право на участие в Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

18-летний российский фигурист занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

"Будут чемпионат России, чемпионат Европы, этап Гран-при, и он станет доказывать, что может выступить на Олимпиаде, - сказала Тарасова. - Мальчик молодец, хочется поздравить его и его тренера с очень большим и нужным успехом. Теперь ему нужно дальше работать и тренироваться".

"Что касается результата [российских мужчин-одиночников] на Олимпиаде, то не следует ничего ожидать. Нужно работать, все хорошо это понимают и работают", - добавила она.