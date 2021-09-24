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Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Кубка России

За прокат спортивная пара получила 79,66 балла
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сызрани.

За прокат фигуристы получили 79,66 балла. Вторыми идут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (70,28), третьими - Карина Акопова и Никита Рахманин (69,50). Произвольную программу пары представят в субботу.

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Вместе они стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, дважды побеждали на чемпионатах Европы. Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2021/22 состоит из пяти этапов и финала. Второй этап состоится в Йошкар-Оле с 10 по 14 октября.

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