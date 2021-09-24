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КХЛ
Обновлено 

Московский "Спартак" победил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

Красно-белые занимает пятое место в таблице Западной конференции
Игроки "Спартака" Дмитрий Вишневский и Максим Цыплаков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Дмитрий Вишневский и Максим Цыплаков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 сентября. Московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в Нижнекамске.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев (9-я минута), Илья Талалуев (26) и Максим Цыплаков (65). У "Нефтехимика" отличились Рафаэль Бикмуллин (35) и Лукаш Клюк (39).

Голкипер "Спартака" Алексей Красиков провел 150-й матч в КХЛ, он выступает за московскую команду с мая 2021 года, ранее играл в "Сочи", новосибирской "Сибири" и подмосковном "Атланте". Для нападающего красно-белых Сергея Широкова матч с "Нефтехимиком" стал 650-м в лиге, он выступает за "Спартак" с мая 2020 года, ранее в КХЛ он играл в московском ЦСКА, омском "Авангарде" и петербургском СКА.

"Спартак" одержал шестую победу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Нижнекамска потерпела пятое поражение в шести последних встречах и располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков.

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с казанским "Ак Барсом" 26 сентября, а "Нефтехимик" в этот же день примет владивостокский "Адмирал".

В другом матче "Ак Барс" дома победил "Адмирал" - 2:1 (по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М880000037-1316
2Йокерит1051200234-2716
3ЦСКА1043000326-2314
4СКА950100331-1912
5Спартак1042000424-2112
6Северсталь922010418-229
7Динамо Мн840000423-208
8Сочи1021020517-248
9Витязь920013326-318
10Локомотив930010521-257
11Торпедо930010521-287
12Динамо Р1030001619-337
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев980000134-1216
2Металлург971000139-2016
3Трактор951101128-2015
4Ак Барс1031201320-1913
5Автомобилист940101329-2611
6Авангард831100326-2110
7Нефтехимик940001422-239
8Барыс820011417-246
9Адмирал910022419-376
10Сибирь820001515-235
11Амур920001615-325
12Куньлунь1010100821-394

 

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