Московский "Спартак" победил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 24 сентября. Московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в Нижнекамске.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев (9-я минута), Илья Талалуев (26) и Максим Цыплаков (65). У "Нефтехимика" отличились Рафаэль Бикмуллин (35) и Лукаш Клюк (39).

Голкипер "Спартака" Алексей Красиков провел 150-й матч в КХЛ, он выступает за московскую команду с мая 2021 года, ранее играл в "Сочи", новосибирской "Сибири" и подмосковном "Атланте". Для нападающего красно-белых Сергея Широкова матч с "Нефтехимиком" стал 650-м в лиге, он выступает за "Спартак" с мая 2020 года, ранее в КХЛ он играл в московском ЦСКА, омском "Авангарде" и петербургском СКА.

"Спартак" одержал шестую победу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Нижнекамска потерпела пятое поражение в шести последних встречах и располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков.

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с казанским "Ак Барсом" 26 сентября, а "Нефтехимик" в этот же день примет владивостокский "Адмирал".

В другом матче "Ак Барс" дома победил "Адмирал" - 2:1 (по буллитам).