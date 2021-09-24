Московский "Спартак" победил "Нефтехимик" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 24 сентября. Московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в Нижнекамске.
В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев (9-я минута), Илья Талалуев (26) и Максим Цыплаков (65). У "Нефтехимика" отличились Рафаэль Бикмуллин (35) и Лукаш Клюк (39).
Голкипер "Спартака" Алексей Красиков провел 150-й матч в КХЛ, он выступает за московскую команду с мая 2021 года, ранее играл в "Сочи", новосибирской "Сибири" и подмосковном "Атланте". Для нападающего красно-белых Сергея Широкова матч с "Нефтехимиком" стал 650-м в лиге, он выступает за "Спартак" с мая 2020 года, ранее в КХЛ он играл в московском ЦСКА, омском "Авангарде" и петербургском СКА.
"Спартак" одержал шестую победу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Нижнекамска потерпела пятое поражение в шести последних встречах и располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков.
В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с казанским "Ак Барсом" 26 сентября, а "Нефтехимик" в этот же день примет владивостокский "Адмирал".
В другом матче "Ак Барс" дома победил "Адмирал" - 2:1 (по буллитам).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|8
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|37-13
|16
|2
|Йокерит
|10
|5
|1
|2
|0
|0
|2
|34-27
|16
|3
|ЦСКА
|10
|4
|3
|0
|0
|0
|3
|26-23
|14
|4
|СКА
|9
|5
|0
|1
|0
|0
|3
|31-19
|12
|5
|Спартак
|10
|4
|2
|0
|0
|0
|4
|24-21
|12
|6
|Северсталь
|9
|2
|2
|0
|1
|0
|4
|18-22
|9
|7
|Динамо Мн
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|23-20
|8
|8
|Сочи
|10
|2
|1
|0
|2
|0
|5
|17-24
|8
|9
|Витязь
|9
|2
|0
|0
|1
|3
|3
|26-31
|8
|10
|Локомотив
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-25
|7
|11
|Торпедо
|9
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|21-28
|7
|12
|Динамо Р
|10
|3
|0
|0
|0
|1
|6
|19-33
|7
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|34-12
|16
|2
|Металлург
|9
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|39-20
|16
|3
|Трактор
|9
|5
|1
|1
|0
|1
|1
|28-20
|15
|4
|Ак Барс
|10
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|20-19
|13
|5
|Автомобилист
|9
|4
|0
|1
|0
|1
|3
|29-26
|11
|6
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|22-23
|9
|8
|Барыс
|8
|2
|0
|0
|1
|1
|4
|17-24
|6
|9
|Адмирал
|9
|1
|0
|0
|2
|2
|4
|19-37
|6
|10
|Сибирь
|8
|2
|0
|0
|0
|1
|5
|15-23
|5
|11
|Амур
|9
|2
|0
|0
|0
|1
|6
|15-32
|5
|12
|Куньлунь
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|21-39
|4