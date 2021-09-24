Школа "Самбо-70" отпраздновала полувековой юбилей в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный 50-летию школы "Самбо-70", прошел в пятницу в Государственном Кремлевском дворце. В торжественном мероприятии вместе со звездными выпускниками школы приняли участие сегодняшние ученики, которым через несколько лет предстоит защищать честь страны на крупнейших международных стартах.

В начале праздника почетным гостям, друзьям, выпускникам, учащимся "Самбо-70" была представлена программа о неповторимой истории легендарной школы, ее традициях и личностях. Право быть ведущей организаторы доверили двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. Кульминацией мероприятия стало чтение клятвы сотней юных учеников "Самбо-70, собравшихся на сцене.

"Это огромная честь принимать клятву на самой главной государственной сцене нашей страны, - заявил руководитель "Самбо-70" Ренат Лайшев. - Вспоминая тот маленький клуб, который у нас был, и перелистывая десятилетия, мы оказываемся в абсолютно новой школе, которую знает сегодня весь мир. Я хочу поблагодарить всех наставников, тренеров, учителей, преподавателей, которые нас учили. Низкий вам поклон. Также я хочу поблагодарить весь обслуживающий персонал".

Центр спорта и образования "Самбо-70" является одним из крупнейших образовательных учреждений города Москвы спортивной направленности. Школа была основана полвека назад Давидом Рудманом, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером СССР. Главной особенностью Центра спорта и образования "Самбо-70" является уникальная методика совмещения тренировочного и образовательного процессов, когда с ребенком одновременно работает и тренер, и учитель. Ежегодно более 1 100 детей не только занимаются спортом, но и получают среднее образование в "Самбо-70", за 50 лет работы школа воспитала 118 золотых и 19 серебряных медалистов.

Модель Центра спорта и образования "Самбо-70" активно используется по всей России. Филиалы "Самбо-70" открыты более чем в 70 городах: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Центр спорта и образования дважды посещал президент России Владимир Путин, который назвал школу "Самбо-70" известным и уважаемым брендом страны, образовательным учебным учреждением со своими традициями, которое воспитало немало замечательных мастеров боевых искусств.

В "Самбо-70" подготовили более 40 тыс. спортсменов, среди которых 94 заслуженных мастера спорта России, 235 мастеров спорта международного класса, более 1 200 мастеров спорта СССР и России. В их числе победители и призеры Олимпийских игр: гимнастки Виктория Листунова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян; фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая; дзюдоисты Александр Михайлин и Дмитрий Носов. После торжественной части перед зрителями выступили известные отечественные певцы: Сергей Мазаев, Пелагея, Ренат Ибрагимов, Олег Газманов и Полина Гагарина, а также ансамбль "Самоцветы".