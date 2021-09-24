Скабелка покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Локомотив"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Андрей Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом сообщил источник ТАСС.

В последнем матче регулярного чемпионата "Локомотив" дома уступил подольскому "Витязю" со счетом 2:3. Ярославский клуб одержал три победы в девяти матчах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе семь очков.

Скабелке 50 лет, он тренировал ярославский клуб с мая 2020 года. До этого он работал в "Барысе" из Нур-Султана, новокузнецком "Металлурге", белорусском "Гомеле", нижегородском "Торпедо", новосибирской "Сибири", омском "Авангарде" и сборной Белоруссии. В качестве игрока он становился чемпионом России и бронзовым призером первенства страны в составе ярославского "Торпедо" (нынешнее название - "Локомотив").