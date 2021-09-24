Песков: Путин не планирует посещать гонку "Формулы-1" в Сочи в воскресенье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует посещать гонку "Формулы-1" в Сочи в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли у Путина такие планы.

Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. На субботу запланированы третья свободная практика и квалификация. Гонка состоится в воскресенье.

Путин 14 сентября сообщил о переходе на режим самоизоляции из-за выявления случаев ковида в его окружении. Пресс-секретарь главы государства впоследствии отметил, что не может сказать, сколько продлится самоизоляция президента. На 25 сентября у Путина запланированы мероприятия в режиме видеоконференции.