Авербух: около пяти фигуристов претендуют на призовые места на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Порядка четырех-пяти фигуристов будут претендовать на попадание в призовую тройку в мужском одиночном катании на чемпионате России. Такое мнение ТАСС по телефону высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Чемпионат России пройдет с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

"К сожалению, недавние контрольные прокаты не показали, что в мужском одиночном катании произошел какой-то глобальный прорыв, и мы не настолько конкурентоспособны, чтобы бороться за золото, как в других видах. Но то, что наши ребята при благоприятном исходе конкурентоспособны в борьбе за тройку или за попадание в пятерку на Олимпиаде, это вполне возможно. У нас сбалансированный состав в командном олимпийском турнире, и мальчишки там очень сильно могут помочь", - сказал Авербух.

"Думаю, все шансы на попадание в сборную имеет Миша Коляда, который в очень хорошей форме, и я в этом году ставил ему короткую программу. Правда, он ее еще не показывал и сделает это на первом турнире в Финляндии. Кроме [Марка] Кондратюка неплохо показал себя на прокатах Евгений Семененко, и в этом году снова вернулся в строй Александр Самарин, чему я очень рад. За попадание в тройку развернется борьба между этими ребятами, но нельзя забывать и про Диму Алиева - он пока не смог набрать форму, на прокатах выглядел неубедительно, но он потрясающий спортсмен и может тоже бороться", - добавил он.

18-летний Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy ("Небельхорн Трофи") в германском Оберстдорфе и гарантировал сборной России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

"Хочу поздравить Марка с этой путевкой, второй сезон он продолжает нас радовать. И отметить, какое непростое, но правильное решение приняла наша федерация фигурного катания, отправив его на турнир. Потому что был непростой выбор между Марком и очень хорошо проявившим себя на прокатах Самариным. Решение было принято в пользу Марка: Самарин только набрал форму", - отметил Авербух.