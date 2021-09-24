Три арены вошли в заявку России на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года

ТАСС, 24 сентября. Спорткомплекс "Юбилейный" и "Сибур-Арена" в Санкт-Петербурге, а также "ВТБ-Арена" в Москве включены в заявку России на проведение женского чемпионата Европы 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

"Юбилейный" и "Сибур-Арена" могут вместить по 6 500 зрителей, "ВТБ-Арена" - 12 тыс. Заявка с указанными аренами передана конгрессу EHF в пятницу.

Также сообщается, что из состава комиссии EHF по проведению женских соревнований была выведена Людмила Бодниева, которая в понедельник возглавила женскую сборную России.

Федерация подала заявку на проведение турнира в мае. Также в борьбе за право принять чемпионат Европы участвует совместная заявка Норвегии, Швеции и Дании. Страна - хозяйка чемпионата Европы будет названа на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола 17-18 ноября.