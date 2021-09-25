Матчи девятого тура РПЛ с участием "Зенита", "Локомотива" и "Спартака" пройдут в субботу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Девятый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 25 сентября тремя матчами. Московский "Спартак" примет на своем поле "Уфу", петербургский "Зенит" дома встретится с самарскими "Крыльями Советов", столичный "Локомотив" в гостях сыграет с подмосковными "Химками".

Встреча между "Спартаком" и "Уфой" пройдет на "Открытие-Банк-Арене" и начнется в 19:00 мск. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей, что составляет 30% от общей вместимости стадиона.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми играх, "Уфа" имеет в активе восемь очков и располагается на 12-й позиции. Красно-белые потерпели поражения в двух последних матчах - в РПЛ они уступили ЦСКА (0:1), а в первом туре группового этапа Лиги Европы проиграли польской "Легии" (0:1). Уфимцы же в двух последних играх одержали победы - в матче группового этапа Бетсити Кубка России они оказалась сильнее махачкалинского клуба "Легион-Динамо" (1:1, 2:0 - по пенальти), а также выиграли у "Химок" (3:2) в матче чемпионата.

В составе "Спартака" не сыграют защитник Павел Маслов, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Георгий Мелкадзе, которые продолжают восстановление от травм. Как сообщил ТАСС Мелкадзе, он сможет вернуться на поле не раньше середины октября. Против "Уфы" сможет выйти нападающий красно-белых Александр Соболев, который пропустил матч прошлого тура из-за перебора желтых карточек.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, который занимал аналогичный пост в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года, заявил, что не давал своим футболистам никаких принципиальных установок на игру. "Мы едем в Москву, чтобы показать хорошую и достойную игру, естественно, отобрать очки, как на любой другой матч, - сказал Газизов ТАСС. - Каждая игра разная, все может произойти, можно обыграть любого соперника, можно потерять очки. Нужно настраиваться, завтра тяжелая игра, соперник на своем поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет сложно".

"Спартак" не может победить "Уфу" на своем поле с 12 мая 2019 года, тогда красно-белые оказались сильнее со счетом 1:0. Прошлая встреча между командами в Москве завершилась победой уфимского клуба со счетом 3:0. "Спартак" 30 сентября сыграет в гостях с итальянским "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Подготовка "Локомотива" и "Зенита" к еврокубкам

В первом матче дня "Химки" на своем поле примут "Локомотив", встреча начнется в 14:00 мск. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Подмосковный клуб с шестью очками располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покинул стадион перед матчем прошлого тура РПЛ против "Уфы" (2:3), он сообщил газете "Спорт-Экспресс", что это произошло из-за поднявшейся температуры. Черевченко из-за болезни также пропустил встречу группового этапа Кубка России против "Саранска" (1:1, 6:7 - по пенальти), команду возглавлял Валерий Климов. В четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что Черевченко будет готов к матчу с "Локомотивом", при этом все тесты специалиста на коронавирус показывали отрицательный результат.

В последний раз "Химки" побеждали в чемпионате России 1 августа, тогда команда выиграла на выезде у "Краснодара" (1:0). За это время подмосковный клуб по три раза сыграл вничью и проиграл. Последний матч между "Химками" и "Локомотивом" завершился победой подмосковной команды со счетом 3:2. 30 сентября "Локомотив" на выезде сыграет против итальянского "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Также в субботу сыграют "Зенит" и "Крылья Советов", матч начнется в 16:30 мск. Клуб из Санкт-Петербурга с 20 очками после восьми туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, самарцы (10 очков) располагаются на десятой позиции. В среду "Крылья Советов" обыграли ногинское "Знамя" со счетом 10:0 в матче группового этапа Кубка России, одержав самую крупную победу в истории турнира. "Зенит" 29 сентября примет шведский "Мальмё" в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе "Зенита" матч могут пропустить защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, полузащитник Магомед Оздоев, а также нападающий Сердар Азмун. "Что касается Сердара, то он пока не тренируется в общей группе, у него индивидуальная программа. Ловрен начинает заниматься по индивидуальной программе. Что касается Оздоева, то он пока наиболее далек от вхождения в общую группу", - сказал в среду главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Программа девятого тура продолжится 26 и 27 сентября. В воскресенье пройдут игры "Динамо" - "Рубин", "Ростов" - "Ахмат", "Краснодар" - "Сочи". В понедельник состоятся встречи "Урал" - "Арсенал" и "Нижний Новгород" - ЦСКА.