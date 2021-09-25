Вячеслав Дацик нокаутировал британца Рэндайна в бою на голых кулаках

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках. Трехраундовый бой, прошедший на турнире организации Top Dog в Москве, завершился победой Дацика техническим нокаутом в первом раунде.

В первом раунде Дацик отправил соперника в нокдаун, следом Рэндайн упал во второй раз. Он был готов продолжить поединок, но его секунданты выбросили полотенце в знак капитуляции.

Дацик в ноябре прошлого года освободился из колонии. В декабре 2019 года боец, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, с сообщником был задержан российскими спецслужбами, когда пытался переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница России и Эстонии. За это суд приговорил его к году заключения в колонии.

Дацик ранее был неоднократно судим. Первый раз его задержали в 2007 году в ходе расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Дацик был признан судом невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу в Петербурге, откуда он сбежал и уехал в Норвегию. У властей Норвегии он попросил политического убежища, однако в Осло был вновь осужден за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадирован в Россию.

После передачи Дацика правоохранительным органам в России его осудили на 5 лет колонии за разбойное нападение на салон связи, которое он совершил после побега из больницы. Дацик освободился в 2016 году, после чего совершил нападение на подпольный публичный дом и был приговорен к тюремному заключению. В феврале 2019 года Дацик вышел на свободу.

Первый бой на голых кулаках

Дацик впервые выступил в организации Top Dog. Турниры по боям на голых кулаках этой лиги в Москве проходят с 2019 года. Бои проходят на ринге круглой формы, диаметром не менее 5 и не более 6 метров. Ограждение ринга выполнено из блоков сена.

40-летний Дацик также провел три поединка по профессиональному боксу. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам (ММА). После длительного перерыва возобновил спортивную карьеру в 2019 году, проиграв Артему Тарасову дисквалификацией в третьем раунде и выиграв у Андрея Кирсанова нокаутом в третьем раунде.