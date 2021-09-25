Конгресс IIHF в Петербурге в субботу изберет нового президента организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) в субботу определится с новым президентом, который заменит руководившего организацией 27 лет Рене Фазеля. На руководящую должность претендует пять кандидатов, а Павел Буре может войти в совет организации.

Главная задача нового руководителя IIHF - вывести на новый уровень все, что связано с развитием хоккея, включая маркетинг. И все кандидаты в той или иной степени говорили об этом.

Все претенденты на пост президента являются действующими членами главного исполнительного органа - совета IIHF. Четыре из них представляют малые в хоккейном плане страны: президент Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Федерации хоккея Белоруссии и глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров, президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль и президент Федерации хоккея Франции, казначей IIHF Люк Тардифф. Именно у них, как считается по умолчанию, наиболее высоки шансы на победу по сравнению с представителем одной из ведущих хоккейных держав, вице-президента Чешской хоккейной федерации и главы комитета IIHF по развитию детского и юношеского хоккея Петра Бржизы.

В свой предпоследний день в качестве президента IIHF Рене Фазель был введен в Зал славы организации. А до этого кандидаты представили свои программы.

Выборы пройдут в заключительный день полугодового конгресса в Санкт-Петербурге. К этому моменту делегаты конгресса и руководство IIHF рассмотрело ряд вопросов. Обсуждалось проведение олимпийского турнира в Пекине, стало известно, что соревнования могут пройти без зрителей, как это было летом в Токио. Также впервые в олимпийский год пройдет и женский чемпионат мира, он состоится в августе в Дании.

"Мой взгляд сфокусирован на задаче вывести хоккей на новые рынки, привлечении новой, более молодой аудитории и использовании новейших технологий и инноваций, чтобы улучшить наши глобальные маркетинговые и цифровые предложения", - рассказал ТАСС еще в середине июля Райндль.

Помимо этого, есть идеи по переформатированию соревнований под эгидой IIHF. Райндль, которого считают наиболее главным кандидатом на пост президента, считает, что нужно сохранить формат проведения чемпионатов мира в высшем дивизионе среди мужских команд каждый год, поскольку это привлекательно для болельщиков. А IIHF должна бороться за интерес к хоккею у телеаудитории.

Бах-Нильсен предложил проводить турниры в низших дивизионах, начиная с группы B первого дивизиона (кроме группы B первого дивизиона среди мужчин), раз в два года. В те годы, когда турниры не будут проводиться, сборные - члены IIHF, по его предложению, будут получать средства на развитие хоккея напрямую от федерации в размере $40 тыс. за каждый турнир, в котором страна принимала участие в прошедшем году.

Гончаров предложил увеличить количество команд чемпионата мира в высшем дивизионе с 16 до 24. Предполагается увеличить также количество групп с двух до четырех, а сам турнир проводить не в одной, а в несколько странах. Белорусский функционер обратил внимание на то, что необходимо поднять престиж Евротура, осуществив с помощью IIHF его перезапуск. Он считает, что все игры, которые проводятся в течение сезона, должны быть более важными, так как это облегчит странам - членам IIHF возможность получения спонсорского и государственного финансирования, а круглогодичные соревнования должны использоваться как отборочные на крупные турниры.

Говорилось и о необходимости плотной работы с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Райндль назвал одним из ключевых приориетов достижение долгосрочного соглашения IIHF c НХЛ относительно участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх. "НХЛ, КХЛ [Континентальная хоккейная лига] и другие лиги мира являются очень важными участниками процесса развития хоккея, я сосредоточен на том, чтобы IIHF, все лиги и клубы гармонично работали на благо нашего спорта. Я всегда буду стремиться участвовать в конструктивном диалоге, чтобы обеспечить наилучшие результаты для игроков и болельщиков. Я уверен, что под моим руководством IIHF сможет поддерживать хорошие отношения с НХЛ и всеми лигами", - сказал Райндль.

Нужно бороться за интерес болельщиков

Конгресс также изберет 14 новых членов совета IIHF, включая президента, старшего вице-президента и трех региональных вице-президентов. При этом будет соблюдаться гендерный баланс: по крайней мере два члена совета должны быть мужчинами и два - женщинами. На место в совете претендует россиянин - специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и финалист Кубка Стэнли Павел Буре.

В случае успеха Буре заменит в совете президента ФХР Владислава Третьяка, который вынужден был покинуть совет из-за санкций Спортивного арбитражного суда.

"Мы должны уважать каждое мнение, каждый член IIHF должен иметь возможность поделиться своими идеями, мы должны быть честными, открытыми друг к другу. Сейчас царит мир развлечений, это большой вызов для нас, мы должны бороться за интерес болельщиков на телевидении, в соцсетях, речь идет и о других видах спорта, нам нужно усилить попытки преподносить нашу игру, поднимать свои рейтинги", - сказал Буре в ходе своего выступления, назвав ключом к успеху в развитии мирового хоккея маркетинговую работу IIHF.

Кроме Буре на место в совете из стран бывшего СССР также претендуют Гончаров, Глеб Каратаев (Казахстан) и Вистурс Козиолс (Латвия).