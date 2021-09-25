Российский теннисист Рублев обыграл Шварцмана в матче Кубка Лейвера

ТАСС, 25 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Диего Шварцмана в матче командного турнира "Кубок Лейвера". Соревнования проходят в американском Бостоне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9 в пользу 23-летнего Рублева, который представляет сборную Европы. Шварцман выступает за команду мира.

Кубок Лейвера проходит с 24 по 26 сентября. После трех матчей первого соревновательного дня сборная Европы выигрывает со счетом 3:0. Заключительной встречей дня станет парная игра Маттео Берреттини/Александр Зверев - Джон Изнер/Денис Шаповалов.

Рублев занимает пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. Шварцману 28 лет, он занимает 15-е место в мировом рейтинге АТР, на его счету четыре титула под эгидой организации, лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2020).

В состав сборной Европы помимо Рублева и его соотечественника Даниила Медведева вошли грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, представитель Германии Зверев и итальянец Берреттини. Команду мира представляют канадцы Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, Шварцман, американцы Рейлли Опелка и Изнер, а также австралиец Ник Кирьос.

Кубок Лейвера проходит в четвертый раз, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Россияне впервые участвуют в турнире.