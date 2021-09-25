Тренер Кондратюка отметила, что работы у фигуриста непочатый край

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк волновался на турнире в Германии, но справился с задачей, впереди его ждет непочатый край работы. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсмена Светлана Соколовская.

18-летний российский фигурист занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

"Рада, что мы выполнили задачу, подтвердив три квоты от России на Игры в Пекине - впервые за столько лет наша команда сможет выступить на Олимпиаде в полном составе, - сказала Соколовская. - Конечно, Марк волновался - это для него первый подобный опыт борьбы на таком ответственном старте. Справился, хотя, конечно, работы еще непочатый край".

"Думаю, для него это можно считать хорошим началом олимпийского сезона", - добавила она.