Нигматуллина оценила шансы попасть на первые этапы Кубка мира по биатлону

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) готова побороться за место в составе на первые в сезоне этапы Кубка мира, однако будет рада стартовать на Кубке IBU, если функционально будет не в лучшей форме. Об этом она рассказала ТАСС.

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ранее сообщил ТАСС, что не планирует включать Нигматуллину в состав без отбора. Предполагается, что специалист сам определит пятерку спортсменок, которые поедут на первые четыре этапа Кубка мира. Оставшееся шестое место достанется победительнице контрольных стартов.

"Если я буду в хорошей форме, то, конечно, хотелось бы сразу попасть на Кубок мира, но если я объективно не буду в хорошей форме, то прекрасно будет начать и с Кубка IBU", - сказала Нигматуллина.

Нигматуллина в межсезонье практически не работала в группе Шашилова, в связи с травмой спины большую часть предсезонной подготовки она провела вместе с личным тренером. При этом она подтвердила информацию, что начать межсезонье она могла в группе Евгения Куваева. "Такой вариант был, но это бы осложнило мой отбор в команду, - сказала Нигматуллина. - Из группы Шашилова было больше шансов? Это было конкретно сказано".

В прошлом сезоне Нигматуллина заняла 20-е место в общем зачете Кубка мира. Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский накануне объявил, что на первые четыре этапа Кубка мира без отбора должны поехать четыре спортсмена, которые в минувшем сезоне попали в топ-30 общего зачета.

Нигматуллиной 27 лет, она является абсолютной чемпионкой мира среди девушек 2013 года, в прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.