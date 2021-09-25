Гараничев и Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев и призер чемпионата мира Карим Халили снялись с летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени. Как сообщили ТАСС в национальной команде, причиной стало недомогание спортсменов.

В субботу в Тюмени пройдет спринтерская гонка, в воскресенье - эстафета.

"Потренировался три дня, очень хотел пробежать спринт и эстафету за команду, но вчера опять поднялась температура и мы с Сергеем Башкировым решили не рисковать", - рассказал о состоянии здоровья Гараничева тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

"Поскольку в октябре у них сборы в горах, ехать на высоту недолечившись категорически нельзя", - подчеркнул он, отметив, что отсутствие Гараничева является большой потерей для эстафетной команды области.

Гараничев перед летним чемпионатом России переболел гайморитом на сборе в Сочи. Лидер областной команды, чемпион мира Александр Логинов пропускает турнир по семейным обстоятельствам.