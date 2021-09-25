Комбаров: руководству "Спартака" нужно будет действовать, если команда проиграет "Уфе"

Матч пройдет 25 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск, встречу смогут посетить не более 13 500 зрителей. Красно-белые потерпели поражения в двух последних матчах - в РПЛ они уступили ЦСКА (0:1), в первом туре группового этапа Лиги Европы проиграли польской "Легии" (0:1). Матч с "Уфой" из-за травмы пропустит полузащитник Роман Зобнин. В четверг "Спартак" на выезде сыграет с итальянским "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Я думаю, что "Спартак" выиграет, надеюсь, что победит убедительно, учитывая недавние результаты, - сказал Комбаров. - Нужно реабилитироваться перед собой, перед фанатами, к тому же предстоящий матч с "Наполи" обязывает выигрывать в любом случае, эта победа должна придать уверенности уже в Неаполе. Зобнин - потеря для "Спартака", потеря в центре поля, он очень большой объем работы выполняет, очень качественный футболист, связующее звено между атакой и обороной. Я думаю, что у "Спартака" должны быть какие-то ходы, которые могут заменить Зобнина, в любом случае его отсутствие не должно быть отмазкой, не дай бог, за отрицательный результат, такого быть не должно".

"Стоит ли Витории покинуть клуб в случае поражения? Я смотрю последние интервью тренера, мне кажется, что он самостоятельно не покинет клуб. Но учитывая масштаб команды, что это народная команда, если вдруг будет поражение, то нужно, наверное, будет предпринимать какие-то действия в клубе. Естественно, у всех ребят контракты, у Виктории тоже, тренер является огромной частью команды, которая влияет на результат очень сильно", - добавил собеседник агентства.

Комбаров отметил, что пока не видит рисунка игры "Спартака" от Витории. "Конечно, здесь будут разбираться уже руководители клуба, но если не будет результата уже с "Уфой" дома, наверное, нужно принимать какие-то решения, - отметил Комбаров. - То, что мы сейчас видим, пока ничего не меняется, рисунка игры пока нет. А рисунок кто делает, тренер, он задает свою планку, свою стратегию, свои какие-то наработки, пока мы ничего не видим".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми играх. "Уфа" имеет в активе восемь очков и располагается на 12-й позиции.