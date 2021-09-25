Тардиф прокомментировал победу на выборах президента Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф готов защищать вид спорта и развивать его в будущем. Об этом он заявил после своего избрания на конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге.

Тардиф победил на выборах по итогам четырех раундов, обойдя немца Франца Райндля.

"Восемь лет назад Рене [Фазель - предыдущий президент IIHF] предложил мне быть казначеем. Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем", - сказал Тардиф.

"Хочу поздравить Франца, это было честное соревнование. Уверен, что мы подойдем с ним вместе к выборам в совет IIHF и это будет качественный орган управления федерацией", - добавил он.

По словам Райндля, прошедшие выборы президента были сложными, как хоккейный матч. "Желаю Люку всего наилучшего, хочу поблагодарить Рене и других коллег, покидающих совет IIHF. Нельзя забыть и Владислава Третьяка (бывший член совета IIHF - прим. ТАСС) - было здорово иметь такого человека в команде", - отметил он.