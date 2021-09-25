Стеблин назвал выбор Тардифа новым президентом IIHF положительным результатом для России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Избрание президента Федерации хоккея Франции Люка Тардифа новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) является для России положительным результатом выборов. Такое мнение ТАСС высказал член правления Федерации хоккея России, бывший президент организации Александр Стеблин.
В субботу Тардиф одержал победу на выборах президента IIHF, в четвертом раунде выборов он набрал 63,21% голосов. Его оппонентом был президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль (36,79%).
"Люк Тардиф очень авторитетный человек, он очень профессиональный и справедливый. По отношению к нашей федерации он является нейтральным, но, думаю, этот результат все-таки положительный для России. Я рад за Люка, 67 голосов - это очень много!" - сказал Стеблин.
"Не думаю, что решение можно назвать неожиданным, ведь всегда можно заявить одно, а проголосовать за другого. Могу сказать, что это логично, знаю, что немца поддерживал Рене Фазель, но это очень тонкое дело. Я сам не смог по болезни приехать на конгресс, но от стран ЕС были датчанин, чех, немец и француз, поэтому у них не было единства, им было необходимо выбирать какого-то лидера", - отметил собеседник ТАСС.
Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. На этом посту Тардиф сменил Рене Фазеля, который руководил организацией 27 лет.