Стеблин назвал выбор Тардифа новым президентом IIHF положительным результатом для России

В субботу Тардиф одержал победу на выборах президента IIHF, в четвертом раунде выборов он набрал 63,21% голосов. Его оппонентом был президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль (36,79%).

"Люк Тардиф очень авторитетный человек, он очень профессиональный и справедливый. По отношению к нашей федерации он является нейтральным, но, думаю, этот результат все-таки положительный для России. Я рад за Люка, 67 голосов - это очень много!" - сказал Стеблин.

"Не думаю, что решение можно назвать неожиданным, ведь всегда можно заявить одно, а проголосовать за другого. Могу сказать, что это логично, знаю, что немца поддерживал Рене Фазель, но это очень тонкое дело. Я сам не смог по болезни приехать на конгресс, но от стран ЕС были датчанин, чех, немец и француз, поэтому у них не было единства, им было необходимо выбирать какого-то лидера", - отметил собеседник ТАСС.

Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. На этом посту Тардиф сменил Рене Фазеля, который руководил организацией 27 лет.