Левитин: Россия готова работать с новым президентом Международной федерации хоккея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит развивать хоккей в совместной работе с новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люком Тардифом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.

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В субботу на полугодовом конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге прошли выборы нового президента организации. Тардиф победил в четвертом туре, сменив на этом посту Рене Фазеля.

"Таковы выборы. Теперь будем работать с новым президентом. Будем развивать наш хоккей", - сказал Левитин.

В выборах главы организации также принимали участие президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль, глава Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Чешской хоккейной федерации и глава комитета IIHF по развитию детского и юношеского хоккея Петр Бржиза и вице-президент Федерации хоккея Белоруссии, глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров. Тардиф является президентом Федерации хоккея Франции.

Фазель был руководителем IIHF с 1994 года.