Фетисов надеется, что отношения России и IIHF не изменятся после избрания Тардифа

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов надеется, что России после избрания Люка Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF) сохранит такие же отношения с организацией, какие были при Рене Фазеле. Такое мнение он высказал ТАСС.

Тардиф был избран президентом IIHF в субботу. На этом посту 68-летний функционер сменил Фазеля, который руководил организацией 27 лет.

"Это же выборы, поэтому да, скорее всего, что-то внутри происходило, что привело к такому результату, надеюсь, что будет последовательное развитие хоккея, - сказал Фетисов. - Удастся ли продолжить поддерживать такие же отношения с IIHF, какие были при Фазеле? Будем надеяться, у нас были хорошие отношения с Рене".

"Он (Фазель) убрал политику из спорта, не побоялся поддержать страну, которая вложила в развитие хоккея больше, чем другая, за последние 20 лет. Он как настоящий международный лидер по виду спорта ушел от всяких предвзятостей, давал нам возможность развиваться, проводить Олимпийские игры. То, как должен работать каждый международный президент, который печется в первую очередь о развитии вида спорта при любом положении дел", - добавил Фетисов.

Фетисов отметил, что России стоит развивать свой хоккей, ни на кого не оглядываясь. "Надеемся, что [отношения] будут продолжены, посмотрим, опять же я человека не знаю, не понимаю, какого [мнения] он придерживается, в международной федерации я не работал, - сказал Фетисов. - Чисто визуально - человек из цивилизованной страны, должен понимать, что должен заниматься развитием хоккея, а не участвовать в каких-то политических разборках. Будем ожидать лучшего, а нам самим нужно развивать свой хоккей, ни на кого не оглядываться. Выигрывали при разных президентах федерации, потому что лучше всех готовились, тренировались, у нас была лучшая система подготовки в детском хоккее".

Тардиф был избран в совет IIHF в 2012 году, где занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции, трижды был переизбран на этом посту. Он работал в комитете по конкуренции IIHF, а также председателем финансового комитета IIHF.