Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

ТАСС, 25 сентября. Юрий Семин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Семин возглавил клуб в августе, сменив на этом посту Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России.

"Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду, - сказал президент клуба Арташес Арутюнянц. - Юрий Павлович - замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает, это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения, желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи".

При Семине "Ростов" провел семь матчей в разных турнирах, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и проиграв три игры. Клуб в турнирной таблице чемпионата России занимает предпоследнее, 15-е место, набрав в восьми играх шесть очков. В следующем туре клуб 26 сентября сыграет дома с грозненским "Ахматом".

Наибольших успехов в качестве тренера Семин добился с "Локомотивом", который возглавлял с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016-го по 2020-й. Под руководством Семина "Локомотив" стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок России и трижды выиграл Суперкубок России. Также Семин в течение карьеры работал в сборной России, олимпийской сборной Новой Зеландии, российских клубах "Динамо" (Москва), "Мордовия" и "Анжи", киевском "Динамо" и азербайджанской "Габале".