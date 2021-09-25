Мутко оценил шансы сборной России на выход в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу между сборными России и Аргентины будет сложным для обеих команд, но шансы у них равны. Такое мнение высказал гендиректор ДОМ.РФ, бывший министр спорта и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, слова которого приводит ТАСС пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Игра пройдет 26 сентября и начнется в 20:00 мск. В финале мирового первенства 2016 года аргентинцы победили сборную России со счетом 5:4.

"Стараюсь не пропускать матчей нашей команды на этом чемпионате, радует, что пока все идет хорошо с точки зрения результата, путь и содержание игры не всегда идеальное, - сказал Мутко. - Предстоящий четвертьфинал между командами России и Аргентины будет сложным для обеих команд, обе ставят высокие задачи, но дальше пройдет только одна из них. Считаю, что шансы равны, все определит готовность в конкретный день отдать все силы".

"Если вы говорите, что у сборной Аргентины молодой тренер, то почему этим не воспользоваться? У нашего Сергея Скоровича (старший тренер сборной России - прим. ТАСС) огромный опыт, сколько у него было таких игр. Уверен, он найдет варианты, как настроить игроков, как выбрать нужную тактику, как грамотно управлять игрой, что бы ни происходило. Не зря говорят, что за одного битого двух небитых дают, этот как раз тот самый случай. Желаю удачи команде и буду болеть!" - добавил Мутко.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября.