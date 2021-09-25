Юрий Семин не намерен завершать карьеру тренера после ухода из "Ростова"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Юрий Семин не намерен завершать тренерскую карьеру после ухода из футбольного клуба "Ростов". Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу было объявлено о том, что Семин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Семин возглавил команду 4 августа, сменив на этом посту Валерия Карпина.

"Это взаимное решение, провели переговоры с руководителями, приняли общее решение. "Ростову" большой удачи, было хорошее время, которое мне в целом понравилось, были какие-то успехи, неудачи, но это тренерская ситуация", - сказал Семин.

"Из-за результатов или моя инициатива? Это наше общее решение. Сложно сегодня говорить, надо все проанализировать. Но заканчивать - не заканчиваем карьеру!" - сказал он.

Под руководством Семина "Ростов" провел шесть матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге, а также одну - в Бетсити - Кубке России. Ростовчане смогли добиться победы только в игре чемпионата против "Нижнего Новгорода" (2:1) 22 августа. В среду "Ростов" уступил "Чайке" из Ростовской области в матче группового этапа кубка страны.

Семину 74 года, он тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок России и трижды - суперкубок страны. Семин в течение карьеры также работал в национальной сборной России, олимпийской сборной Новой Зеландии, российских клубах "Динамо" (Москва), "Мордовия" и "Анжи", украинском "Динамо" (Киев) и азербайджанской "Габале".