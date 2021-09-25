Елисеев заявил, что после конфликта пока не готов пожать руку тренеру сборной Каминскому

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Чемпион Европы Матвей Елисеев пока не готов пожать руку старшему тренеру мужской сборной России по биатлону Юрию Каминскому, с которым у него произошел конфликт на предсезонном сборе. Об этом он заявил журналистам после спринта на летнем чемпионате России в Тюмени.

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Конфликтная ситуация между спортсменом и тренером произошла в августе. По словам Каминского, Елисеев отказался выполнять его требования. Руководство Союза биатлонистов России в начале сентября приняло решение перевести биатлониста в группу Сергея Башкирова.

"Я - нет, - сказал Елисеев на вопрос о том, готов ли он пожать руку Каминскому. - И это не обида, есть конкретные ошибки, не мои в данной ситуации". Спортсмен отметил, что в Тюмени он впервые пересекся с Каминским после конфликтной ситуации. "Я поздоровался, но он прошел мимо", - заметил спортсмен.

Елисеев заявил, что Каминский однобоко преподнес произошедшее. "Он озвучил некоторые факты, но некоторые сильно утаил. Их разглашать я не вправе, потому что это навредит команде. Пускай что-то останется на его совести, что-то - на моей. Я не готов сейчас это выносить на публику", - сказал спортсмен.

"Юрий Михайлович озвучил факты - был сплав [по реке], была и немного несанкционированная тренировка, но нужно знать предысторию - ее я не вправе говорить. Мне сейчас надо посоветоваться с пресс-атташе или с Виктором Викторовичем [Майгуровым, главой СБР] на тему того, могу ли я разглашать такую информацию", - заявил он.

Елисеев выразил надежду, что в будущем его отношения с тренером наладятся. "Но это будет сложно", - заявил биатлонист.