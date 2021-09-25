Глушаков назвал закономерным результат матча РПЛ против "Локомотива"

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" имели больше моментов, чем "Локомотив" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за удаления голкипера москвичей Маринато Гилерме, но результат выглядит закономерным. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Химок" Денис Глушаков.

Матч прошел в субботу на "Арене-Химки" и завершился вничью со счетом 0:0. Гилерме был удален на 53-й минуте встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Закономерно, думаю, сыграли, возможно, у нас было больше моментов, чем у "Локомотива", так как у них удалили игрока. Особого желания забить своей бывшей команде не было, просто хотелось забить - голы всегда приятны, вне зависимости от того, в ворота "Локомотива" ли они или какой-то другой команды. Нам нужны очки, прежде всего нужно думать о команде и победе", - сказал Глушаков.

На вопрос об ожиданиях от вызова в сборную России футболист ответил: "Ожиданий никаких нет, мое дело играть в футбол, и все".

Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в игре с командой Бразилии (0:3). В понедельник полузащитник был включен в расширенный состав национальной команды на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. На счету 34-летнего Глушакова шесть мячей в восьми встречах нынешнего чемпионата России.

"Химки" в последний раз побеждали в чемпионате России 1 августа (четыре ничьи и три поражения), тогда команда выиграла на выезде у "Краснодара" (1:0), подопечные Игоря Черевченко располагаются на 14-й позиции в таблице с 7 очками в активе. В следующем туре подмосковный клуб 2 октября на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".