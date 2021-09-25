Щекутьев: AIBA проводит достаточно реформ для восстановления в МОК

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) проводит все необходимые реформы для восстановления в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

В середине сентября МОК опубликовал текст письма генерального директора организации Кристофа де Кеппера на имя главы AIBA Умара Кремлева. В письме МОК проявляет опасения по вопросу восстановления AIBA. В частности, у МОК возник ряд вопросов к AIBA по управлению, финансам и организации судейства на соревнованиях.

"Многое будет понятно после двух чемпионатов мира, которые пройдут в этом году, - сказал Щекутьев. - МОК увидит, на каком высочайшем уровне пройдут эти чемпионаты мира, надеюсь, что там будет минимум судейских скандалов. Проводится большая работа командой Умара Кремлева по реформированию судейства и AIBA. Много новых людей появилось в комиссиях".

"Думаю, что МОК должен пойти на диалог с AIBA, поскольку Международная ассоциация бокса делает все, что от нее требуется, все изменения, проверки и комиссии. Тот факт, что AIBA уже закрыла все свои долги, говорит о многом", - добавил Щекутьев.

12 декабря 2020 года AIBA возглавил россиянин Умар Кремлев. 27 августа он заявил, что не видит препятствий для возвращения олимпийского статуса для AIBA к 2024 году, так как федерация под его руководством проводит все необходимые реформы с учетом мнений независимых экспертов, в том числе Ричарда Макларена, проводящего расследование деятельности предыдущего руководства организации.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.