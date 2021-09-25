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Футбол в России
Обновлено 

"Спартак" впервые с 2019 года победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

Спартаковцы до этого не могли обыграть уфимцев на протяжении четырех встреч
Футболисты "Спартака" Квинси Промес и Эсекьель Понсе Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака" Квинси Промес и Эсекьель Понсе
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Уфу" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "Открытие Банк - Арене".

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У победителей забитыми голами отметились Эсекьель Понсе (3-я минута) и Квинси Промес (29).

"Спартак" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей с "Уфой" (две ничьи и два поражения). В последний раз до этого московский клуб обыграл уфимцев 12 мая 2019 года - 1:0. Команды провели 15-й матч между собой, "Спартак" одержал пятую победу в противостоянии с уфимцами. "Уфа" одержала шесть побед, четыре раза команды сыграли вничью.

Победа позволила "Спартаку" подняться на восьмое место турнирной таблицы. Подопечные Руя Витории набрали 13 очков, столько же у "Краснодара" и московского ЦСКА, которые проведут свои матчи позже. "Краснодар" 26 сентября дома встретится с "Сочи", красно-синие днем позже на выезде сыграют с "Нижним Новгородом". "Уфа" опустилась на 13-ю строчку таблицы, в активе команды 8 очков.

Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против итальянского "Наполи" 30 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября. "Уфа" в этот же день дома проведет матч против екатеринбургского "Урала".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Локомотив945012-617
3Динамо851212-816
4Сочи850312-615
5Рубин842213-814
6Краснодар841314-913
7ЦСКА841311-813
8Спартак941410-813
9Нижний Новгород832311-1111
10Крылья Советов931511-1310
11Ахмат83059-149
12Арсенал822412-178
13Уфа822511-168
14Химки91448-157
15Ростов813410-176
16Урал80352-133

 

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