"Спартак" впервые с 2019 года победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Уфу" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "Открытие Банк - Арене".
У победителей забитыми голами отметились Эсекьель Понсе (3-я минута) и Квинси Промес (29).
"Спартак" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей с "Уфой" (две ничьи и два поражения). В последний раз до этого московский клуб обыграл уфимцев 12 мая 2019 года - 1:0. Команды провели 15-й матч между собой, "Спартак" одержал пятую победу в противостоянии с уфимцами. "Уфа" одержала шесть побед, четыре раза команды сыграли вничью.
Победа позволила "Спартаку" подняться на восьмое место турнирной таблицы. Подопечные Руя Витории набрали 13 очков, столько же у "Краснодара" и московского ЦСКА, которые проведут свои матчи позже. "Краснодар" 26 сентября дома встретится с "Сочи", красно-синие днем позже на выезде сыграют с "Нижним Новгородом". "Уфа" опустилась на 13-ю строчку таблицы, в активе команды 8 очков.
Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против итальянского "Наполи" 30 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября. "Уфа" в этот же день дома проведет матч против екатеринбургского "Урала".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|12-8
|16
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|11-8
|13
|8
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|9
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|10
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|13
|Уфа
|8
|2
|2
|5
|11-16
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3