"Спартак" впервые с 2019 года победил "Уфу" в матче чемпионата России по футболу

У победителей забитыми голами отметились Эсекьель Понсе (3-я минута) и Квинси Промес (29).

"Спартак" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей с "Уфой" (две ничьи и два поражения). В последний раз до этого московский клуб обыграл уфимцев 12 мая 2019 года - 1:0. Команды провели 15-й матч между собой, "Спартак" одержал пятую победу в противостоянии с уфимцами. "Уфа" одержала шесть побед, четыре раза команды сыграли вничью.

Победа позволила "Спартаку" подняться на восьмое место турнирной таблицы. Подопечные Руя Витории набрали 13 очков, столько же у "Краснодара" и московского ЦСКА, которые проведут свои матчи позже. "Краснодар" 26 сентября дома встретится с "Сочи", красно-синие днем позже на выезде сыграют с "Нижним Новгородом". "Уфа" опустилась на 13-ю строчку таблицы, в активе команды 8 очков.

Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против итальянского "Наполи" 30 сентября во втором туре группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября. "Уфа" в этот же день дома проведет матч против екатеринбургского "Урала".