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Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом отменен

Поединок должен был пройти 30 октября в Абу-Даби
Петр Ян Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменен. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Ранее об отмене боя сообщал портал MMA Fighting. Поединок должен был пройти на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби.

"Стерлинг выбыл. На данный момент причины неизвестны", - сказал собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом. В послужном списке Яна 15 побед, 2 поражения.

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