Петр Ян может провести бой за титул временного чемпиона UFC

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести бой за временный чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом отменен

Ранее портал MMA Fighting сообщил, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC американец Алджамейн Стерлинг отказался от боя с Яном из-за проблем с шеей. Информацию подтвердил источник ТАСС. Поединок Ян - Стерлинг должен был возглавить вечер на турнире UFC 267, который запланирован на 30 октября в Абу-Даби.

"Петр Ян может провести бой за титул временного чемпиона. Соперником может стать [американец] Кори Сэндхаген", - сказал собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

В послужном списке Яна 15 побед и 2 поражения. Сэндхаген провел в смешанных единоборствах 17 боев, одержав 14 побед и потерпев 3 поражения.