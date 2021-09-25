Джикия: ситуация с болельщиками изменится, если "Спартак" будет побеждать

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Недовольство болельщиков футбольного клуба "Спартак" прекратится, если команда будет побеждать, при этом хочется поддержки с трибун. Об этом журналистам рассказал капитан красно-белых Георгий Джикия.

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0 в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого красно-белые потерпели поражения в двух последних матчах - в РПЛ они уступили ЦСКА (0:1), а в первом туре группового этапа Лиги Европы проиграли польской "Легии" (0:1). Первый и второй таймы матча с "Уфой" болельщики "Спартака" начинали спиной к полю, оскорбляя футболистов.

"Самое главное, что выиграли, одержали важную победу, - сказал Джикия. - Возможно, "Уфа" поменяла игру, мы и голы забили, когда они не очень компактно действовали. В последних двух матчах не забивали, пропускали, было обидно. Видели трибуны, мы как профессионалы свою работу выполнили, выиграли, после победы или поражения всегда подходим и благодарим болельщиков на трибуне, как и будем продолжать делать".

"Нужно побеждать, и все изменится, конечно, хочется, чтобы все было хорошо, была поддержка, иногда такие вещи происходят, это тоже часть нашей профессии, часть футбола. Есть ли облегчение после двух поражений? То, что сегодня выиграли, понятно, что хорошо, перед игрой с "Наполи" это немного нас подбодрит. Но без громких слов, идем от игры к игре", - добавил Джикия.

"Спартак" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против итальянского "Наполи" 30 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября.