Защитнику сборной России Магкееву диагностирован разрыв крестообразной связки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Станислав Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

"Локомотив" в меньшинстве сыграл вничью с "Химками" в матче чемпионата России по футболу

Магкеев получил травму в гостевом матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" (0:0). В ближайшее время защитнику предстоит оперативное лечение, по итогам которого будет определен срок восстановления.

В понедельник Магкеев был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В сентябре защитник пропустил сбор национальной команды из-за повреждения.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел за клуб шесть матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Магкеев во второй раз получил вызов в национальную команду.