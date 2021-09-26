Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и завоевал три титула чемпиона мира

ТАСС, 26 сентября. Украинец Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Энтони Джошуа единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу Усику - 117:112, 116:112, 115:113.

Украинец, вопреки ожиданиям, не ушел на дистанцию и не стал работать первым номером, а действовал активнее, чем обычно, и чаще начинал атаки. Периодически он прибегал к излюбленным перемещениям, но в основном боксировал на не свойственной для себя средней дистанции.

Соперники действовали в тактическом, позиционном ключе, выманивая друг друга на ошибку, и редко отходили назад. Оба боксера хорошо маневрировали и действовали в обороне, уклоняясь от ударов. В целом большого преимущества ни у одного из боксеров не было, но чуть точнее и активнее был Усик.

В заключительных двух раундах он выглядел заметно лучше соперника, который сохранил меньше сил, несмотря на то, что был менее активен. А концовка поединка прошла под знаком штурма Усика, которому точные удары, правда, удались только в самом начале этого отрезка.