Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и завоевал три титула чемпиона мира

ТАСС, 26 сентября. Украинец Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у британца Энтони Джошуа единогласным решением судей.
Все трое судей отдали победу Усику - 117:112, 116:112, 115:113.
Украинец, вопреки ожиданиям, не ушел на дистанцию и не стал работать первым номером, а действовал активнее, чем обычно, и чаще начинал атаки. Периодически он прибегал к излюбленным перемещениям, но в основном боксировал на не свойственной для себя средней дистанции.
Соперники действовали в тактическом, позиционном ключе, выманивая друг друга на ошибку, и редко отходили назад. Оба боксера хорошо маневрировали и действовали в обороне, уклоняясь от ударов. В целом большого преимущества ни у одного из боксеров не было, но чуть точнее и активнее был Усик.
В заключительных двух раундах он выглядел заметно лучше соперника, который сохранил меньше сил, несмотря на то, что был менее активен. А концовка поединка прошла под знаком штурма Усика, которому точные удары, правда, удались только в самом начале этого отрезка.
Чемпион мира в третьем бою
34-летний Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.
Украинец стал чемпионом мира всего в третьем бою в супертяжелом весе. В октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде, а в октябре 2020-го - британца Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на титул WBO.
Джошуа не сумел во второй раз защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, которые вернул в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше. В первом поединке в июне 2019 года победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. До поражения от Руиса британец шесть раз защищал пояс IBF, три - WBA и один - WBO. В декабре 2020 года Джошуа победил болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.
В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.