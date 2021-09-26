Удачная разминка. "Спартак" и "Зенит" выиграли матчи в РПЛ перед еврокубками

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак" в субботу одержали домашние победы в рамках девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) перед играми группового этапа еврокубков. Московский "Локомотив" выиграть не сумел.

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"Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0. Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте, полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев продольной передачей вывел нападающего Эсекьеля Понсе один на один с голкипером Александром Беленовым, аргентинский форвард уверенно пробил мимо вратаря. Футболисты хозяев создали еще несколько опасных моментов и вскоре удвоили преимущество - защитник "Уфы" Константин Плиев ошибся с передачей у своих ворота и отдал мяч Квинси Промесу, который без труда переиграл вратаря. Во втором тайме красно-белые контролировали игру и довели дело до победы. Главный тренер "Спартака" Руй Витория отметил, что игра против "Уфы" была сложной. "Мы играли против команды, которая весь матч пыталась усложнить нам жизнь, - сказал Витория, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - Но футболисты играли с максимальной концентрацией и забили два быстрых гола. Во втором тайме было достаточно моментов, но хоть мы и не забили, показали хорошую игру". После игры главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов заявил, что рискнул при выборе схемы, и взял ответственность за поражение на себя. "Мы приехали не закрываться, старались играть в футбол, у "Спартака" были хорошие выходы в атаку, но и мы имели подходы. Забей "Уфа" один мяч, не знаю, как игра развернулась бы. Мы изменили схему: впервые сыграли в четыре защитника, хотя готовились в сжатом цикле. Я рисковал, беру на себя это поражение, футболисты стопроцентную отдачу давали", - сказал Стукалов "Спорт-Экспрессу". "Победа подбодрит игроков "Спартака" перед "Наполи" Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поддержал инициативу тренера изменить схему. "Пытались играть со "Спартаком" в открытую игру, получили, хотел бы поздравить клуб и болельщиков с хорошей игрой и заслуженной победой, - сказал Газизов журналистам. - Мы пытались сыграть в новую схему, но не получилось, если мы не будем пытаться играть в такую игру, ничего не будет. Я все равно поддерживаю команду и тренерский штаб, я считаю, что они действуют верно".

"Спартак" до этого дважды проиграл - в прошлом туре РПЛ красно-белые уступили ЦСКА (0:1), ранее - польской "Легии" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Капитан "Спартака" Георгий Джикия считает, что победа немного подбодрит игроков перед матчем с итальянским "Наполи". "Самое главное, что выиграли, одержали важную победу, - сказал Джикия журналистам. - То, что сегодня выиграли, понятно, что хорошо, перед игрой с "Наполи" это немного нас подбодрит. Но без громких слов, идем от игры к игре". Болельщики "Спартака" перед началом таймов отворачивались от поля, выражая недовольство последними результатами. "Я бы так же реагировал на месте болельщиков, надо выигрывать, чтобы выправлять ситуацию, чтобы позитив был на стадионе, - сказал Бакаев журналистам. - В этом виноваты только мы сами, только мы и можем исправить. Был бы результат, никаких проблем не было бы". "Спартак" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей с "Уфой" (две ничьи и два поражения). В последний раз до этого московский клуб обыграл уфимцев 12 мая 2019 года - 1:0. Красно-белые набрали 13 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" с 8 очками располагается на 13-й позиции. Следующий матч "Спартак" проведет на выезде против "Наполи" 30 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ красно-белые в Грозном сыграют с "Ахматом" 3 октября. "Уфа" в этот же день дома проведет матч против екатеринбургского "Урала". "Локомотив" не смог победить перед Лигой Европы "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Химками" со счетом 0:0. Железнодорожники владели преимуществом в первом тайме, создали несколько опасных моментов. Во второй половине встречи "Локомотив" остался в меньшинстве - на 53-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Амелин показал красную карточку голкиперу Маринато Гилерме. Вратарь неудачно принял мяч около штрафной, из-за чего был вынужден грубо сыграть против нападающего "Химок" Кемаля Адеми. После этого инициатива перешла к хозяевам, однако забить им не удалось.

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После игры министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что "Локомотиву" повезло не пропустить после удаления. "Для нас это критичные два очка были, нужно было брать игру и выигрывать, но сегодня не повезло - штанги, перекладины играли не за нас, - сказал Терюшков ТАСС. - До удаления игра складывалась на встречных курсах, где-то "Локомотив" был ближе к голу, но все-таки момент у Мирзова был. После удаления игра полностью перевернулась, мы вели игру, и то, что "Локомотив" не пропустил, им повезло". Капитан "Химок" Денис Глушаков, ранее игравший за "Локомотив", назвал результат матча закономерным. "Закономерно, думаю, сыграли, возможно, у нас было больше моментов, чем у "Локомотива", так как у них удалили игрока, - сказал Глушаков ТАСС. - Особого желания забить своей бывшей команде не было, просто хотелось забить - голы всегда приятны, вне зависимости от того, в ворота "Локомотива" они или какой-то другой команды. Нам нужны очки, прежде всего нужно думать о команде и победе". Подопечные Марко Николича сыграли вничью вторую встречу кряду и занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Подмосковный клуб в последний раз побеждал в чемпионате России 1 августа (после этого четыре ничьи и три поражения), тогда команда выиграла на выезде у "Краснодара" (1:0), подопечные Игоря Черевченко располагаются на 14-й позиции в таблице с 7 очками в активе. 30 сентября "Локомотив" на выезде сыграет против итальянского "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. В 10-м туре РПЛ железнодорожники примут "Ростов" 3 октября. "Химки" на день раньше на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Победа "Зенита" благодаря голу Дзюбы "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник самарского клуба Антон Зиньковский, который ранее попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. В составе хозяев во втором тайме забили Алексей Сутормин (с пенальти) и Артем Дзюба. Дзюба забил свой 140-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на второе место и обошел бывшего футболиста "Зенита" и московского "Динамо" Александра Кержакова, на первом месте располагается Олег Веретенников (143 гола), выступавший в чемпионатах России за волгоградский "Ротор".

Для Дзюбы этот гол стал третьим в текущем сезоне чемпионата России, также на его счету четыре голевые передачи. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин внес капитана "Зенита" в расширенный список игроков на матчи отбора к чемпионату мира, но футболист отказался от участия в играх, сославшись на неоптимальную форму. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после игры отметил, что команде не хватало свежести. "К сожалению, "Зенит" пропустил первым, пришлось большие усилия приложить, чтобы победить, - сказал Семак, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - Не хватало легкости, свежести, матч сложился тяжело. Много контролировали мяч, но создали моментов меньше, чем обычно, были опасные быстрые атаки, ну и был момент в концовке у наших ворот, который на наше счастье соперник не реализовал. Надо было более хладнокровно играть в чужой штрафной площади, чтобы в концовке было поспокойнее". "Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, команда набрала 23 очка и на шесть очков опережает идущий вторым "Локомотив". Самарцы занимают 10-е место с 10 очками. В ближайшем матче команда Семака 29 сентября примет шведский "Мальмё" в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В 10-м туре РПЛ "Зенит" 3 октября дома сыграет с "Сочи", "Крылья Советов" на день раньше на выезде встретятся с "Динамо". Программа девятого тура РПЛ продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день пройдут встречи "Динамо" - "Рубин", "Ростов" - "Ахмат" и "Краснодар" - "Сочи". Тур завершится в понедельник матчами "Урал" - "Арсенал" и "Нижний Новгород" - ЦСКА.