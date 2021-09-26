Даниил Медведев увеличил преимущество сборной Европы в Кубке Лейвера

ТАСС, 26 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Дениса Шаповалова из Канады в матче командного турнира "Кубок Лейвера". Соревнования проходят в Бостоне (США, штат Массачусетс).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 25-летнего Медведева, который представляет сборную Европы. Шаповалов выступает за сборную мира.

Кубок Лейвера проходит с 24 по 26 сентября. За победу в первый день команда получает 1 очко, во второй - 2, в третий - 3. Сборная Европы выигрывает со счетом 9:1.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой ATP. 13 сентября теннисист выиграл Открытый чемпионат США. 22-летний Шаповалов идет 12-м в мировом рейтинге.

В состав сборной Европы помимо Медведева входят россиянин Андрей Рублев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, представитель Германии Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Сборную мира представляют канадцы Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, аргентинец Диего Шварцман, американцы Райли Опелка и Джон Изнер, а также австралиец Ник Кирьос.

Кубок Лейвера проходит в четвертый раз, сборная Европы выиграла три предыдущих розыгрыша, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Россияне впервые участвуют в турнире.