Тардиф: Международная федерация хоккея должна оставаться аполитичной организацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) должна оставаться аполитичной организацией. Об этом в интервью ТАСС заявил избранный президент IIHF Люк Тардиф.

Тардиф был избран главой организации 25 сентября. Предыдущий президент Рене Фазель также придерживался позиции, что политика не должна влиять на деятельность IIHF.

"Мы должны быть аполитичны, - сказал Тардиф. - Если этого не придерживаться, нет пути для организации международных соревнований под какой угодно эгидой - IIHF, Международного олимпийского комитета (МОК) или чьей-то еще. Нам нужно выйти из-под этого давления. Игра есть игра, и хоккеисты не должны быть вовлечены в политику или что-то подобное".